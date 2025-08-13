Adolescente que trabajaba vendiendo agua muere atropellado por una cisterna en Cochabamba

El adolescente falleció en la vía y la Policía llegó al lugar para levantar el cuerpo y comenzar la investigación

Pedro Silva

Fuente: Unitel

Un adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atropellado por un carro cisterna mientras trabajaba repartiendo agua en la zona de El Abra, en el municipio cochabambino de Sacaba.

Según el reporte de Tránsito, el menor se encontraba encima del cilindro de la cisterna, cuando cayó y fue atropellado por el vehículo. El adolescente falleció de manera instantánea en el lugar.

[Pedro Silva – UNITEL] / El adolescente murió tras caer debajo de la cisterna.

La Policía llegó al lugar para levantar el cuerpo y comenzar la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del IDIF para la respectiva autopsia y el conductor fue detenido.

El caso se encuentra en proceso de investigación y pasó a conocimiento del Ministerio Público.