Aguilera emite su voto e invita a los bolivianos a ejercer su derecho con conciencia y esperanza

Elecciones. El gobernador en ejercicio acudió temprano a emitir su voto y llamó a la población a cuidar el voto y aguardar el conteo oficial con la esperanza de que Bolivia tendrá mejores días.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, emitió esta mañana su voto en el marco de las Elecciones Generales 2025, en un acto que calificó como “un momento de reflexión y de inflexión” para el país.

A su salida del recinto electoral, Aguilera fue abordado por los medios de comunicación, a quienes expresó un mensaje de esperanza, responsabilidad cívica y compromiso con la democracia.

“Bolivia tiene hoy la oportunidad de cambiar para mejorar. Por una Bolivia con justicia, con libertad, con oportunidades. Quienes estamos al servicio de nuestra población desde la función pública invitamos a todos los ciudadanos a ejercer este derecho fundamental”, expresó.

Destacó la importancia de proteger las autonomías y de emitir un voto informado y consciente. “Este es un voto para salvaguardar nuestras autonomías, pero sobre todo, para construir una Bolivia necesariamente libre”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la participación masiva de la ciudadanía, señalando que más allá de un derecho, votar es también una obligación con el país.

“Esperamos que asista la mayor cantidad de personas posible, que sea un voto de reflexión, un voto que logre la concordia nacional, que nos devuelva la libertad, la paz y la esperanza”, afirmó.

Aguilera también invitó a los ciudadanos a dar seguimiento activo al proceso electoral, al igual como ejercieron su derecho en las urnas, los conminó a proteger el voto y hacer seguimiento al conteo oficial.

Finalmente, el gobernador en ejercicio valoró el clima cívico y la energía positiva con la que inició la jornada electoral. “Estoy gratamente sorprendido por la asistencia de la población desde muy temprano. Se siente la energía, se siente la esperanza, ese espíritu que busca construir y fortalecer una mayor libertad para todos los bolivianos”, concluyó.