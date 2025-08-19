La Policía logró incautar un vehículo vinculado al ataque con disparos contra un policía de inteligencia resultó herido en un operativo encubierto en la avenida Busch y Cordón Ecológico, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El atacante tiene dos identidades y se dedica a actividades vinculadas al tráfico de armas, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

El hecho sucedió en la zona ubicada entre el tercer y cuarto anillo en la zona del Cordón Ecológico. El hombre estaba en un vehículo y al percatarse de la presencia de los oficiales, disparó al menos 14 veces, hirió a un policía en la pierna y luego escapó con dirección al Cordón.

El hombre está siendo buscado por la Policía, que activó varios rastrillajes en la zona y realizó varios allanamientos, entre ellos a una hostal, donde el sujeto durmió la noche anterior.

El viceministro informó que se encontró e incautó el vehículo vinculado al caso, además se identificó al conductor, que es parte de una empresa de taxi.

Estos indicios llevaron aestablecer que el atacante tiene dos identidades.

“El sargento herido fue disparado por un individuo que tiene dos identidades, una es Lucas Alves Dos Santos. Sin embargo, de manera inmediata en contacto con nuestros pares de Brasil se logró establecer otra identidad, Pedro Alfonso Silva”, dijo Aguilera.

Según el Viceministro, estas dobles identidades son indicadores clásicos de entidades criminales, vinculadas en evasión de la justicia o participación de redes internacionales criminales.

“El individuo está relacionado a actividades relacionadas al tráfico de armas de fuego”, afirmó.

“Estamos realizando búsquedas en lugares donde el tipo podría resguardarse, estamos en la certeza de que su ingreso al país es irregular, porque lo que pretendía hacer en el país son actividades de orden ilícito”, afirmó

Dijo que el policía atacado tiene una herida en la pierna derecha y es atendido en un centro médico.

“Cuando hablamos de un hecho relacionado con tráfico de armas, es un problema que vincula a Bolivia como Brasil. El sospechoso portaba un arma de fuego, se ha logrado ver 14 disparos de arma de fuego, significa que su arma tuvo ingreso de ilegal”, dijo.

La Policía y la Fiscalía precintaron el vehículo y también unas bolsas negras que estaban en su interior. Serán abiertas en las próximas horas para la investigación.