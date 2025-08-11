Ajedrez: Monroy se impone en el Abierto Nacional “Memorial Alfonso Ferrufino”

Ganó de forma invicta en el certamen de ajedrez que finalizó el domingo en Cochabamba con la presencia de 97 deportistas

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

El Candidato a Maestro (CM) cruceño Javier Monroy Garzón se impuso de forma invicta en la tercera edición del Torneo Abierto Nacional de Ajedrez “Memorial Alfonso Ferrufino (+)” que se llevó a cabo hasta el domingo en Cochabamba, donde hubo premios económicos.

Un total de 97 ajedrecistas de diferentes departamentos del país participaron en el certamen que comenzó el viernes.

El sistema de competencia fue de 7 rondas de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Monroy se quedó con el primer puesto de la clasificación al ganar todas sus partidas y sumar siete puntos.

Derrotó al Maestro Fide (MF) potosino Fernando Bolaños, al CM orureño Daniel Titichoca, al CM paceño Maveric Mayta, a los cochabambinos Renata Villegas, Elías Montellano y Gabriel Chipana; además del paceño Javier Salas.

Gracias a ello se llevó como premio 2.000 bolivianos. El podio fue completado por Bolaños (6) y Chipana (5,5).

Bolaños se embolsó 1.500 y Chipana se llevó 1.200.