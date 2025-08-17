EEUU: Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas durante un tiroteo en un restaurante de Brooklyn

El ataque armado tuvo lugar en un local de Crown Heights. Las autoridades investigan el incidente

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas durante un tiroteo en un restaurante de Brooklyn





Tres hombres murieron y al menos ocho personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el Taste of the City Lounge, un restaurante ubicado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights, Brooklyn, según confirmó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Las víctimas fatales son hombres de 27 y 35 años, además de un tercero cuya edad no ha sido confirmada. Ocho personas más fueron trasladadas de urgencia a hospitales locales y hasta ahora se desconoce su condición.

La policía recuperó 36 casquillos de bala en la escena y no descarta que hayan participado varios tiradores.

Testigos describieron en redes sociales un fuerte operativo, con cintas policiales que se extendían por varias cuadras, mientras ambulancias y patrulleros iluminaban la calle.

“Algo como esto es, por supuesto, una terrible anomalía”, señaló Tisch, al subrayar que Nueva York registra este año el número más bajo de incidentes con armas de fuego en siete meses desde que existen registros.

El club nocturno, que abrió en 2022 y ofrece gastronomía caribeña y estadounidense, había cerrado alrededor de las 3 de la mañana, minutos antes del ataque. La policía mantiene abierta la investigación.

