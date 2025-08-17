Álvaro Peña firmó con Oriente: “Futbolista que deje todo en la cancha y no ponga excusas, ese va a jugar”

El nuevo técnico de Oriente Petrolero fue presentado este sábado por la dirigencia. Dejó en claro que no va a tolerar actos de indisciplina.

Fuente: Unitel

Después de 21 años, el experimentado entrenador Álvaro Guillermo Peña regresa a Oriente Petrolero, club al que dirigió en 2004. Fue presentado oficialmente este sábado por la dirigencia refinera en la sede de San Antonio.

Hizo énfasis que el objetivo principal es clasificar al equipo a un torneo internacional y que “estamos llegando para hacer un borrón y cuenta nueva”, agregando que “lo que pasó, pasó”. Sin embargo, enfatizó que “la indisciplina, no la vamos a tolerar” en el equipo y valorarán a los jugadores que se entreguen al máximo en la cancha.

“Queremos que las cosas se hagan bien, el futbolista que deje todo dentro de la cancha, que no ponga excusas, ese jugador, con nosotros, va a jugar”, dijo Peña.