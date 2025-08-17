Álvaro Peña firmó con Oriente: “Futbolista que deje todo en la cancha y no ponga excusas, ese va a jugar”

El nuevo técnico de Oriente Petrolero fue presentado este sábado por la dirigencia. Dejó en claro que no va a tolerar actos de indisciplina.
Fuente: Unitel
Después de 21 años, el experimentado entrenador Álvaro Guillermo Peña regresa a Oriente Petrolero, club al que dirigió en 2004. Fue presentado oficialmente este sábado por la dirigencia refinera en la sede de San Antonio.
Hizo énfasis que el objetivo principal es clasificar al equipo a un torneo internacional y que “estamos llegando para hacer un borrón y cuenta nueva”, agregando que “lo que pasó, pasó”. Sin embargo, enfatizó que “la indisciplina, no la vamos a tolerar” en el equipo y valorarán a los jugadores que se entreguen al máximo en la cancha.
“Queremos que las cosas se hagan bien, el futbolista que deje todo dentro de la cancha, que no ponga excusas, ese jugador, con nosotros, va a jugar”, dijo Peña.
El nuevo técnico albiverde firmó un contrato hasta fin de año y estará acompañado por un cuerpo técnico sólido, compuesto por: Roberto Bruneto, ayudante de campo; Marco Barrero, preparador de arqueros, onald García, asistente y analista; Jhonathan Rubin de Celis, analista de video y Tony Barea, como preparador físico.
[/ Foto: Fernando Valverde] / Álvaro Guillermo Peña fue presentado por la dirigencia este sábado
Oriente Petrolero actualmente ocupa el puesto 11 en la tabla de posiciones y busca revertir su situación deportiva. Peña destacó que “si los resultados se dan, cuando hay resultados y el equipo juega, el hincha estará contento y estaremos contentos todos”