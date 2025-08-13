Always se mete en la pelea por avanzar de fase con goleada a Real Tomayapo

Always se mete en la pelea por avanzar de fase con goleada a Real TomayapoCategorías Deportes, VideosEtiquetas 13/08/2025 El conjunto alteño logró una victoria por 6-0 en condición de local para seguir con chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo por series de la División Profesional. [ Foto: APG ] El argentino Enrique Triverio marcó uno de los goles para el triunfo del cuadro millonario en El Alto. Fuente: Unitel Always Ready logró un triunfo sin complicaciones tras imponerse por 6-0 a Real Tomayapo, este miércoles en partido reprogramado de la jornada 4 del torneo por series de la División Profesional. eju.tv El equipo dirigido por Julio César Baldivieso se quedó con los tres puntos gracias a los goles convertidos por Moisés Paniagua (23’), Javier Uzeda (32’), Enrique Triverio (36’), Héctor Bobadilla (51’), Kevin Romay (68’) y Álvaro Robles (86’). => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Con su victoria, el conjunto ‘millonario’ suma ocho unidades y es tercero en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la División Profesional. Mientras que Real Tomayapo, que cumple una floja temporada en el fútbol boliviano, es último con cinco unidades y es gran candidato a quedar eliminado en primera fase por su flojo rendimiento.