Amalia Pando dice que Rodrigo Paz “ya es una sorpresa”, pero no le alcanzará para ser segundo

Amalia Pando destacó el crecimiento que ha tenido Rodrigo Paz en la preferencia de los electores, de acuerdo a la cuarta encuesta de intención de voto de UNITEL.

Fuente: Unitel

Tras conocerse los resultados de la cuarta encuesta de intención de voto, dos de los panelistas destacaron los resultados a favor de Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

De acuerdo a la encuesta de intención de voto, Paz Pereira saltó al tercer lugar alcanzando el 8,3% de la preferencia, cuando en la primera encuesta tenía el 4,3% del apoyo de encuestados.

“Rodrigo Paz pegó un salto sorprendente, de estar entre los últimos pasó al tercer lugar. De momento es el ganador porque es el que más ha subido en la votación, esto es extraordinario, está prácticamente empatado”, manifestó Amalia Pando.

