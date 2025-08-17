Ambiente electoral y comercio en las calles durante la votación

Mientras los ciudadanos acudían este domingo 17 de agosto a los recintos electorales en La Paz, la actividad comercial se mantuvo en las afueras de varios colegios.

En uno de ellos, un vendedor ambulante ofrecía comida frente a una fila de votantes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La jornada se desarrolla en medio de una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.