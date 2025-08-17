Ambiente electoral y comercio en las calles durante la votación

Categorías EconomíaEtiquetas

Mientras avanzaba la votación en La Paz, la actividad comercial se mantuvo en las afueras de los recintos electorales.

Un vendedor ambulante vende comida. Foto:AFP
Un vendedor ambulante vende comida. Foto:AFP
Fuente: Red Uno 

Mientras los ciudadanos acudían este domingo 17 de agosto a los recintos electorales en La Paz, la actividad comercial se mantuvo en las afueras de varios colegios.

En uno de ellos, un vendedor ambulante ofrecía comida frente a una fila de votantes.

eju.tv


 

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La jornada se desarrolla en medio de una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.