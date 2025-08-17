Aprehenden a acusado de asesinato mientras votaba en La Paz

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, informó que hasta el momento no se registraron denuncias formales sobre delitos electorales, ni en la ciudad ni en provincias.

Fuente: Red Uno

La primera jornada electoral en la sede de Gobierno transcurrió en calma, aunque marcada por hechos aislados que involucraron la captura de un acusado de asesinato y el arresto de una persona con un permiso de circulación falso.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, informó que hasta el momento no se registraron denuncias formales sobre delitos electorales, ni en la ciudad ni en provincias. Sin embargo, confirmó que la Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó una orden de aprehensión contra un ciudadano buscado por el delito de asesinato, quien fue detenido inmediatamente después de emitir su voto.

Asimismo, se reportó el arresto de otra persona en la ciudad de El Alto, sorprendida portando un permiso de circulación distinto al autorizado, lo que derivó en la apertura de un proceso por el presunto uso de instrumento falsificado.

Sobre denuncias preliminares de papeletas encontradas en un domicilio de la zona San Antonio, Tórrez aclaró que no existe una denuncia formal, aunque se instruyó a los fiscales de turno continuar las investigaciones correspondientes.

“Tenemos comunicación constante con el Tribunal Departamental Electoral y no se ha puesto en conocimiento ningún hecho que pueda configurar un delito electoral. La jornada se desarrolla con normalidad”, afirmó el fiscal.

Finalmente, Tórrez indicó que además del caso de asesinato, la Policía reportó la ejecución de otras órdenes de aprehensión vinculadas a asistencia familiar, sin relación con la jornada de votación.

Con estos antecedentes, las autoridades destacaron que la jornada electoral en La Paz se mantuvo tranquila y sin irregularidades electorales, pese a los hechos aislados de seguridad.