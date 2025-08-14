Aprehenden a cómplice del feminicidio y descuartizamiento de Fabiola

La Policía activó una intensa búsqueda para dar con el paradero de José Luis T. A., el principal sospechoso del feminicidio y posterior descuartizamiento de la mujer de 32 años.

La fuerza anticrimen aprehendió a un segundo cómplice del feminicidio y descuartizamiento de Fabiola Jaliri Chipata, quien fue victimada en un barrio de La Paz en junio pasado.

«El autor fue identificado como José Luis T. A., quien se encuentra prófugo de la justicia, dentro de la investigación se ha aprehendido a una cómplice que participó de la comisión del ilícito, y en las últimas horas se ha procedido a la aprehensión de un hombre de 30 años quien propició el uso de su celular para que el sujeto pueda mantener comunicaciones con su familia», informó el director departamental de la Felcc, Gabriel Neme.

La Policía activó una intensa búsqueda a escala nacional e internacional para dar con el paradero de José Luis, el principal sospechoso del feminicidio y posterior descuartizamiento de la mujer de 32 años, quien fue abusada sexualmente y más tarde murió a manos del hombre que ahora es buscado.

«Se ha procedido a la recolección de todos los restos humanos, que han sido trasladados a la morgue del Hospital de Clínica, donde se realizó el estudio médico legal para identificar a la víctima», explicó Neme.

El cómplice se encuentra aprehendido, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en tanto que la otra persona en los Yungas fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinó su libertad para que coadyuve en la investigación.

El hecho se conoció el 7 de junio, cuando un vecino de la zona Pesquepunku, en La Paz, encontró una bolsa sospechosa en su terreno. Dentro estaba la parte inferior del cuerpo de una mujer. Más tarde , se hallaron más restos humanos en otras cinco bolsas abandonadas en la misma zona, en Villa El Carmen y el Barrio Petrolero.