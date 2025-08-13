Aprehenden al amigo del sujeto que descuartizó a una mujer en la avenida Periférica

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (FELCC), coronel Walter Neme, informó que en las últimas horas la policía aprehendió a Renan, quien fue identificado como amigo de José Luis Tola Achilo, quien esta siendo buscado por haber descuartizado a Fabiola Jaliri de 26 años de edad en el mes de julio en un domicilio en la avenida Periférica, en la zona Urkupiña de la urbe paceña.

Fuente: PAT/exitonoticias.com.bo

De acuerdo con el director departamental de la FELCC este sujeto estaría obstruyendo la investigación del hecho.

“En las últimas horas se ha procedido a la aprehensión de una persona de sexo masculino de 35 a 40 años de edad, quien con probabilidad seria el cómplice del autor principal de este lamentable suceso, esta persona a sido puesta a conocimiento del ministerio publico y asumimos que en las siguientes horas se lleve adelante su audiencia de medidas cautelares, a efectos de poder definir su situación procesal legal, tiene una relación de amistad con el autor principal y este en el ultimo tiempo se ha dedicado a generar escenarios distractivos y adversos con la finalidad de evitar la aprehensión de este lamentable suceso”, detalló el coronel.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por este caso la expareja del autor del crimen se encuentra recluida en un recinto penitenciario por complicidad ya que ayudo a descuartizar a esta persona y votar sus restos a lo largo de la avenida Periférica.

“En el que lamentablemente una persona de 32 años de edad de sexo femenino a resultado como victima de este suceso puesto que las investigaciones nos llevaron a la aprehensión de la excónyuge del presunto autor que se dio a la fuga”, acotó Neme.