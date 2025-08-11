Apuñalan a un hombre en La Asunta: adolescente de 15 años es aprehendido

La Paz. El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo, informó que la víctima fue atacada por dos personas, una de las cuales le ocasionó heridas fatales con un arma punzocortante.

Fuente: Red Uno

Un joven de 27 años murió tras ser apuñalado en el municipio de La Asunta, Sud Yungas, hecho ocurrido la madrugada del sábado cuando se dirigía a una discoteca.

“En horas de la noche, efectivos de la Policía Fronteriza aprehendieron al presunto agresor, un adolescente de 15 años, y coordinan con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su tratamiento legal. El cuerpo fue trasladado a Chulumani para la autopsia de ley”, informó el comandante

La Policía continúa con los operativos para dar con el segundo implicado.