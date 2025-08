Arce advierte que la derecha eliminará bonos y apoyo al sector productivo, asegura que la actual situación económica fue inducida

En Caranavi, norte de La Paz, y en medio de un masivo acto por el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, el presidente Luis Arce advirtió que, de volver la derecha al poder eliminará bonos sociales y programas que apoyan al sector productivo nacional, y aseguró que la actual situación económica fue provocada e inducida para restar apoyo al proceso de cambio.

Fuente: ABI

“Si la derecha toma el gobierno no va a haber estos programas de apoyo al pequeño productor agropecuario, no va a haber la Renta Dignidad, no va a haber el Bono Juancito Pinto, no van a ver todos los beneficios que hemos hecho, esas infraestructuras de unidades educativas, hospitales y puentes que hemos venido realizando”, alertó ante la proximidad de las elecciones.

Las elecciones generales fueron fijadas para el 17 de agosto y los candidatos de la derecha, como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa coinciden en anunciar el achicamiento del Estado, despidos, cierre y entrega de las empresas públicas a privados, y anulación de subsidios dirigidos a los sectores más necesitados, entre ellos a los carburantes y alimentos.

El Bono Juancito Pinto de Bs 200 anuales para los estudiantes de las unidades públicas se sustenta con el aporte económico de las empresas públicas que los candidatos de derecha apuntan cerrar o pasar a manos privadas. El sector agrícola recibe apoyo en infraestructura, semillas y otros, como el pago del seguro agrario de perderse sembradíos por fenómenos como sequías e inundaciones.

Justamente ante el masivo acto que concentró a diferentes productores, Arce advirtió del riesgo que implica la llegada de la derecha al poder para los sectores más necesitados y los pequeños y medianos productores que reciben apoyo del Estado.

“Hay que estar conscientes de eso. Por eso, nosotros, desde aquí (Caranavi) llamamos a toda la gente, a todos los productores, a todos los campesinos que unitariamente, monolíticamente defendamos nuestro proceso de cambio. Tenemos que defender nuestro proceso de cambio”, convocó y volvió a llamar a la unidad de la izquierda.

Diferentes encuestas posicionan en primeros lugares con poco respaldo a los candidatos de la derecha, en tanto que los de la izquierda, como Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, se encuentran en lugares poco expectables.

Arce pidió reflexionar a los bolivianos y aseguró que la actual situación económica fue creada e inducida, como parte de una estrategia de la derecha y de evistas que pretendieron imponer sus intereses personales, con el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa, que suman cerca de $us 1.800 millones, y bloqueos prolongados de carreteras.

“Esto que nos están haciendo vivir, esta crisis, es una crisis inducida, generada y provocada a propósito para que ustedes no crean en su gobierno, para que ustedes no crean en el proceso de cambio, pero nosotros, hermanas y hermanos, siempre vamos acudir a la madurez y a la sabiduría del pueblo boliviano, el pueblo boliviano va a saber diferenciar quienes realmente han trabajado por el pueblo y quienes están entrando a robar al pueblo”, consideró.

Problemas en el abastecimiento de combustible, escasez de dólar e incremento de precios de los alimentos tienen origen en el bloqueo al ingreso de divisas vía los créditos, según el Gobierno.

En el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, Arce valoró el papel que juegan los productores en la economía y los convocó a fortalecer la producción, para avanzar y consolidar la soberanía alimentaria en Bolivia.

El vicepresidente David Choquehuanca y ministros de Estado acompañaron al presidente.

