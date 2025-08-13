Armada incauta en Santa Cruz medicamentos veterinarios de contrabando por Bs 35.000

En un operativo de control rutinario en el Puesto de Inspección Aduanero (PIA) “Yacuses”, militares del Quinto Distrito Naval en Santa Cruz comisaron seis bultos de medicamentos veterinarios transportados de forma ilegal a bordo de una flota.

Por Patricia Canido Aroni

Fuente: El Mundo

El comandante del distrito naval, capitán de Navío Héctor William Suárez, informó que los productos incautados están valorados en aproximadamente Bs 35.000 y no contaban con documentación de respaldo, por lo que fue clasificado como contrabando.

“La operación refuerza el compromiso institucional con la lucha contra el contrabando y la protección de la salud pública y animal”, explicó y advirtió que este tipo de medicamentos, al ingresar de manera irregular, representan un riesgo para el control sanitario.

El operativo forma parte de las acciones permanentes de la Armada Boliviana en coordinación con instancias aduaneras y de control sanitario, en su misión de resguardar las fronteras fluviales y terrestres del oriente boliviano frente a delitos transnacionales. (ABI)