Asesinato de librecambista: Uno de los acusados tenía detención domiciliaria en Bolivia y el otro cometió un asesinato en Brasil

Dos súbditos brasileños y un boliviano fueron aprehendidos acusados de ser los autores materiales del atraco y asesinato de una librecambista el pasado mes de julio en el mercado Mutualista en la zona norte de la capital cruceña.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aclaró que ambos extranjeros, al momento de sus entrevistas con la Fuerza Especiales de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público, admitieron haber participado en este atraco.

Los sujetos fueron identificados como Marcos J.D.S., Luis P.F.M. y Alan R.S.Á., y se ha confirmado que los extranjeros tenían antecedentes penales en el vecino país y uno de ellos incluso está involucrado en un atraco a un surtidor en Santa Cruz.

Marcos J.D.S. habría ingresado a Bolivia de manera ilegal y al momento de su aprehensión, se encontraba portando documentos de identidad falsos.

“Esta persona cuenta con antecedentes en nuestro país, por un robo agravado en un surtidor el año 2023, por lo cual enfrenta un proceso abierto y el mismo contaba con detención domiciliaria, la cual habría incumplido para cometer este delito”, dijo Ríos.

Además tiene antecedentes en su país por asesinato y robo, por lo que pesa sobre sobre él una condena de aproximadamente de 35 años.

Por su parte, Luis P.F.M. fue capturado después y, al momento de la intervención policial, intentó darse a la fuga y quiso hacer uso de un arma de fuego contra los efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), según la autoridad.

“Portaba un arma de fuego, la misma que habría sido utilizada en el asesinato de la librecambista, además usaba un casco que tiene similitudes al que usaron los atracadores”, señaló Ríos.

Asimismo, se indicó que cuenta con antecedentes de asesinato por lo que tiene una orden de recaptura ya que se encontraba cumpliendo una sentencia en su país, sin embargo, fue beneficiado con una salida, la cual fue aprovechada para darse a la fuga. Sobre él pesa una sentencia de al menos 15 años.

El tercer implicado es Alan R.S.Á., quien sería chofer de confianza de Luis P.F.M., el cual según la información, se encarga de transportar a ambos sujetos, además de proveerles de alimentos.

“Al momento de su aprehensión tenía en su poder una sustancia con características a cocaína, además de otras sustancias”, aclaró el ministro.

Asimismo, indicó que pese a la captura de los tres sujetos se confirmó que ninguno de los tres se encontraba portando el dinero que se la habría quitado a la librecambista.

“Se tendría información de que el autor intelectual sería quien se habría quedado con la mayor parte del dinero y en menor porcentaje habría realizado la distribución a los autores materiales, quienes se han deshecho del mismo al verse acorralados”, dijo.

El cuarto implicado en este crimen, que es apuntado como el autor intelectual, ya está siendo buscado.