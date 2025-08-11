Asesinato de librecambista: Uno de los aprehendidos confesó el crimen, según abogado

Santa Cruz. Dos personas de nacionalidad extranjera fueron aprehendidas por este caso a más de dos semanas del crimen, que se registró en el mercado Mutualista de Santa Cruz de la Sierra

Marcela Gutiérrez

Fuente: Unitel

[Foto: RRSS] / Los delincuentes fugaron del lugar del crimen en motocicleta

Los dos sujetos son de nacionalidad brasileña y se aguarda que sean puestos ante un juez mientras siguen las investigaciones a más de dos semanas de este trágico hecho delictivo, que terminó con la muerte de Sofía Quiroz.

Uno de los dos aprehendidos en el caso del librecambista confesó el atraco y asesinato registrado el 23 de julio, aseguró el abogado de la familia de la víctima, Sergio Toro.

Toro indicó que estas personas son investigadas por asesinato y por robo agravado mientras se investiga quienes más participaron del hecho.

Precisó que uno de los aprehendidos es la persona que subió a la vitrina del negocio de la víctima y disparó contra Sofía mientras que el otro esperaba en la calle, también en poder de un arma de fuego.

Según las investigaciones, son cinco personas las que participaron en este atraco con asesinato; es decir, aún tres delincuentes son buscados por las autoridades.

Investigan vínculos con el PCC

Toro indicó que se investiga si los dos hombres aprehendidos son parte del Primer Comando de la Capital (PCC). Además, remarcó que no se descarta que los restantes tres también pertenezcan a esta banda criminal.

Según el informe, la víctima recibió dos disparos y falleció en una clínica privada. En videos se observan que dos delincuentes ingresaron armados hasta el puesto, dispararon a quemarropa y huyeron con un bolso de color negro. Los atracadores estaban en motocicletas y fueron captados en cámaras en otras zonas de la ciudad.

La familia de Sofía Quiroz pide que el caso sea esclarecido y cuenta que su familiar se dedicaba hace 20 años a esta ocupación y nunca había sido atacada.