ASFI destaca crecimiento continuo en depósitos y créditos del sistema financiero nacional

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que, al 31 de julio de 2025, la cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional alcanzó los Bs226.737 millones, registrando un crecimiento de 4,1% respecto al mismo periodo de 2024.

Fuente: ASFI

Este resultado reafirma la importancia del crédito como herramienta clave para impulsar la actividad económica y fortalecer el desarrollo productivo y social del país.

El crecimiento de la cartera fue impulsado, principalmente, por los microcréditos, que alcanzaron Bs70.280 millones y representaron el 31% del total.

Asimismo, los créditos de vivienda sumaron Bs 55.370 millones (24%), mientras que los créditos empresariales totalizaron Bs 54.699 (24%). Por su parte, los créditos para la pequeña y mediana empresa (PYME) llegaron a Bs 24.436 millones (11%) y los de consumo a Bs 21.952 (10%).

En cuanto a la distribución geográfica, Santa Cruz lidera con Bs 93.424 millones (41%), seguido de La Paz con Bs 57.048 millones (25%) y Cochabamba con Bs 39.100 millones (17%), entre los más representativos.

Los créditos destinados al sector productivo llegaron a Bs 109.446 millones, con un crecimiento de 7,2% en el último año. Por su parte, los créditos de vivienda de interés social alcanzaron Bs 30.540 millones, beneficiando a más de 101 mil familias bolivianas.

El índice de mora se mantuvo estable en 3,2%, inferior al promedio regional, reflejando una adecuada gestión del riesgo crediticio por parte de las entidades financieras. Asimismo, las previsiones para cubrir la cartera en mora crecieron en 4,1%, situándose en Bs 9.805 millones, al 31 de julio de 2025, con lo que la cobertura de la cartera en mora se sitúa en 136%.

En cuanto a los depósitos del público, estos totalizaron Bs 223.936 millones, registrando un crecimiento interanual de 1,0%. La mayor participación correspondió a los depósitos a plazo fijo (48%) y a las cajas de ahorro (33%). El número total de cuentas de depósito superó los 17 millones, reflejando un incremento de 10,2% con relación a julio de 2024.

La liquidez del Sistema Financiero Nacional se mantiene sólida, con activos líquidos por Bs 72.279 millones y un ratio de liquidez de 63,9%. A su vez, el patrimonio de las entidades financieras creció en 9,2%, con respecto a julio de la gestión anterior, alcanzando Bs 27.173 millones, lo que permitió que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) se sitúe en 14,6%, por encima del mínimo legal exigido.

Finalmente, las utilidades del Sistema Financiero Nacional se incrementaron en 38,6% en comparación con julio de la gestión anterior, alcanzando Bs 1.431 millones, lo que evidencia la dinámica favorable en las operaciones, así como la solidez y estabilidad del sector.

Los indicadores del Sistema Financiero Nacional reflejan su fortaleza y estabilidad, consolidándolo como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, al facilitar un acceso más inclusivo, amplio y sostenible a servicios financieros.