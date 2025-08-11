Así identificaron a los fallecidos del trágico accidente suscitado en Puerto Acosta

Los dos fallecidos fueron identificados y revelaron sus nombres, tras el trágico accidente entre un minibús y un camión en la carretera Puerto Acosta–Escoma.

<br /> <br />

Fuente: Red Uno

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera que une los municipios de Puerto Acosta y Escoma, en el departamento de La Paz, a la altura de la comunidad de Iquipuni.

Producto del hecho, dos personas perdieron la vida, y otras resultaron heridas. Imágenes fueron publicadas en redes sociales, donde se muestra el momento exacto en que efectivos policiales, verifican los datos de los fallecidos a través de la búsqueda de documentos de identidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Así mismo, junto a las personas del lugar, muchos de ellos comunarios, realizan la lista de las pertenencias de los fallecidos, y buscan el contacto con sus familiares, para poderles informar del terrible hecho.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Fredy Nicolás Parísaca Nina – Puerto Acosta

Raynaldo Blanco Surco – Puerto Acosta

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando las causas que provocaron el accidente. Se espera un informe detallado respecto al hecho.