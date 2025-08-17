Así se cumple con la votación en Barcelona, epicentro del voto boliviano en España

Una jornada electoral marcada por la participación de los bolivianos en el exterior.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Barcelona se convirtió este domingo en el principal escenario del voto boliviano en España. Desde temprano, la comunidad se dio cita frente al Hyatt Tower, donde se habilitaron 36 mesas para garantizar que cada compatriota pudiera ejercer su derecho al voto.

Con temperaturas que alcanzaron los 34ºC, la jornada comenzó con cierto retraso en la apertura de algunas mesas debido a la llegada tardía de las papeletas, pero el flujo de votantes se mantuvo constante durante todo el día. Las autoridades electorales locales aseguraron que, aunque algunas mesas abrieron más tarde, permanecerían abiertas las ocho horas reglamentarias para permitir que todos pudieran votar.

“El ambiente es una verdadera fiesta electoral”, comentó Danitza Ruth, enviada especial desde Barcelona. “Después de emitir su voto, muchas familias se reúnen en el lugar, comparten comidas tradicionales y viven la jornada como si estuvieran en Bolivia”.

La afluencia de votantes en Barcelona refleja la magnitud de la comunidad boliviana en España. Este recinto fue el que más participación registró en todo el país europeo, evidenciando el compromiso de los bolivianos con el proceso democrático, incluso desde el exterior.

Mientras tanto, en Suiza, el panorama también fue favorable. En Ginebra, los 1.664 ciudadanos habilitados ya habían registrado más del 60% de participación cuando restaban menos de dos horas para el cierre de la jornada electoral, que se ajusta a la diferencia horaria con Bolivia. Los voluntarios y colaboradores locales garantizaron que la instalación de las mesas y el desarrollo de la votación se realizaran con normalidad y seguridad.

El proceso demuestra que el derecho al voto trasciende fronteras. Desde Tokio, pasando por Barcelona y Ginebra, los bolivianos han mostrado su compromiso con la democracia, asegurando que cada voto cuente y que la participación ciudadana sea una celebración del país, dondequiera que estén.