Ataque ruso deja cinco muertos antes de cita en Washington

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Jarkiv, en el este de Ucrania, informaron las autoridades locales este lunes (18.08.2025). «Rusia continúa matando civiles deliberadamente», denunció en Telegram Andrii Yermak, jefe del gabinete presidencial, quien divulgó imágenes de un edificio en llamas.

En esta ciudad, los rescatistas informaron que Rusia lanzó «un ataque masivo sobre un barrio residencial hacia las 05:00 (03:00 CET), bombardeando un edificio de cinco pisos que se incendió». «Cinco personas murieron, entre ellas una niña de aproximadamente un año y medio», informó la fiscalía de Ucrania, precisando que «al menos 18 personas resultaron heridas», entre ellas niños. Previamente, el jefe de la administración regional, Oleg Sinegubov, informó que un adolescente de 15 años figuraba entre las víctimas.

Los ataques ocurrieron horas antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúna en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, acompañado de aliados europeos. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo esperar que el lunes se alcance un «consenso» con Zelenski y que Estados Unidos pueda «volver a negociar con los rusos para impulsar este acuerdo de paz y llevarlo a buen término».

Veinte muertos en fábrica de armamento rusa

Las autoridades rusas elevaron hoy a veinte los muertos y a 134 los heridos por la explosión que se produjo el pasado viernes en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú. Según la nota de prensa, 31 de las 134 personas que resultaron heridas permanecen hospitalizadas.

La explosión, aparentemente por accidente, tuvo lugar en la fábrica Elastik, perteneciente al grupo petrolero ruso Transnef. Debido a los problemas económicos que enfrentaba en los últimos tiempos, la fábrica arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación de explosivos, indicaron medios locales. La explosión pudo ser provocada por la detonación de una munición. El canal Baza desvinculó el incidente de un posible ataque de drones ucranianos al puntualizar que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna.

lgc (afp, efe)