¡Atención Santa Cruz! Estas son las últimas salidas de buses previo a las elecciones

¡Atención Santa Cruz! Estas son las últimas salidas de buses previo a las eleccionesCategorías SeguridadEtiquetas , Elección Presidencial 2025 13/08/2025 Si tiene planeado realizar un viaje desde Santa Cruz antes de las elecciones, tome previsiones. La Policía informó cuáles son las últimas salidas autorizadas desde la Terminal Bimodal. [Foto: UNITEL] / Debido a las elecciones se aplicarán restricciones a los viajes en horas previas Faltan solo cuatro días para las elecciones en Bolivia y la población que necesita viajar antes de votar, tiene que tomar en cuenta que el día electoral, no habrá desplazamientos en la carreteras. eju.tv Ante ello, este miércoles la Policía dio a conocer los horarios de las últimas salidas de buses desde la Terminal Bimodal, previo a las elecciones generales. El comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, pidió a la población tomar sus previsiones para las salidas desde Santa Cruz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas 1. SALIDAS A COBIJA. Los últimos buses hacia Cobija, capital de Pando, se producirán el jueves 14 de agosto, en todos los horarios. 2. SALIDAS A LA PAZ, ORURO, POTOSÍ, TARIJA, RIBERALTA, VILLAZÓN, GUAYARAMERÍN Y DESTINOS INTERNACIONALES El comandante Rojas manifestó que las últimas salidas a estos destinos serán el viernes 15 de agosto, en todos los horarios. 3. SALIDAS A COCHABAMBA, PUERTO QUIJARRO, YACUIBA Y BENI Las últimas salidas a estos destinos se realizarán el sábado 16 de agosto, como máximo hasta las 10:00. 4. SALIDAS A TARIJA Y SUCRE Los viajes a estos departamentos están autorizados el sábado como máximo hasta las 8:00. 5. SALIDAS INTERPROVINCIALES En este caso las salidas como máximo serán el sábado hasta las 15:00.