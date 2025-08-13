¡Atención Santa Cruz! Estas son las últimas salidas de buses previo a las elecciones

Faltan solo cuatro días para las elecciones en Bolivia y la población que necesita viajar antes de votar, tiene que tomar en cuenta que el día electoral, no habrá desplazamientos en la carreteras.

Ante ello, este miércoles la Policía dio a conocer los horarios de las últimas salidas de buses desde la Terminal Bimodal, previo a las elecciones generales.

El comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, pidió a la población tomar sus previsiones para las salidas desde Santa Cruz.

1. SALIDAS A COBIJA.

Los últimos buses hacia Cobija, capital de Pando, se producirán el jueves 14 de agosto, en todos los horarios.

2. SALIDAS A LA PAZ, ORURO, POTOSÍ, TARIJA, RIBERALTA, VILLAZÓN, GUAYARAMERÍN Y DESTINOS INTERNACIONALES

El comandante Rojas manifestó que las últimas salidas a estos destinos serán el viernes 15 de agosto, en todos los horarios.

3. SALIDAS A COCHABAMBA, PUERTO QUIJARRO, YACUIBA Y BENI

Las últimas salidas a estos destinos se realizarán el sábado 16 de agosto, como máximo hasta las 10:00.

4. SALIDAS A TARIJA Y SUCRE

Los viajes a estos departamentos están autorizados el sábado como máximo hasta las 8:00.

5. SALIDAS INTERPROVINCIALES

En este caso las salidas como máximo serán el sábado hasta las 15:00.