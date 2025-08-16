ATT dispone medidas para Elecciones del domingo 17

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó a la población y a los operadores de transporte las disposiciones para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2025.

Fuente: El Diario

Según el reporte del ente regulador, las disposiciones están establecidas en el Instructivo 54/2025 y en cumplimiento de los Autos de Buen Gobierno emitidos por los Gobiernos Autónomos Departamentales.

Para el sector terrestre, los horarios de salida interdepartamentales e internacionales deberán ser programados para que los pasajeros lleguen a su destino antes de las 22:00 horas del sábado 16 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, se dispone el cierre de terminales como máximo a las 22:30 del mismo día y reabrirán a partir de las 00:00 del lunes 18 de agosto, conforme a la Resolución TSE-RSP-ADM N° 342/2025.

El sector aéreo deberá cumplir dicha Resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dispone la prohibición de vuelos nacionales, excepto los realizados por servidores públicos del Órgano Electoral o Fuerzas de Seguridad.

Los vuelos internacionales operarán con normalidad y las aerolíneas, agencias de viaje y pasajeros deberán gestionar el permiso de circulación vehicular correspondiente para el traslado durante los días de restricción.

Todas las disposiciones deberán ser debidamente informadas por los administradores de las terminales a los operadores de transporte para los días 16, 17 y 18 de agosto.

La ATT exhortó a la población y a los operadores a cumplir con estas disposiciones para contribuir a un proceso electoral seguro y ordenado.

Fuente: El Diario