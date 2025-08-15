Bajo fuerte resguardo policial, trasladan al penal de Chonchocoro al reo que mató con 107 puñaladas a otro interno en El Abra

El recluso atacó, por razones que aún se desconocen, al delegado mayor y representante de los reclusos de la cárcel de El Abra, en Cochabamba

Pedro Silva

<br /> <br />

Fuente: Unitel

La jornada de este viernes fue trasladado del penal de El Abra en Cochabamba a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, bajo un fuerte resguardo policial, el privado de libertad que mató con 107 puñaladas a otro recluso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El hecho se registró a inicios del mes de agosto, donde por razones que aún se investigan, José Antonio Canqui, quien era delegado mayor y representante de los reclusos en El Abra, fue atacado por otro interno.

La autopsia reveló que este reo murió por desangramiento producto de múltiples puñaladas que le fueron propinadas en diferentes partes de su cuerpo.

[Foto: Archivo UNITEL] / El privado de libertad continuará su condena en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro

En la intervención de los custodios policiales tras el hecho, los efectivos lograron detectar que uno de los reos presentaba signos de violencia, por lo que se procedió con su aprehensión y traslado a una celda de aislamiento.