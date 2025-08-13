Balacera en el trópico de Cochabamba deja al menos dos heridos

Fuente: Unitel

Dos personas quedaron gravemente heridas en una balacera, ocurrida en el sector del cruce Palmar en Entre Ríos, trópico de Cochabamba, según reporte preliminar.

Los afectados fueron identificados como Cristian Mamani Pérez (26) y Ronaldo Fernández Mejía (31), según fuentes policiales.

El reporte señala que Mamani recibió dos impactos de proyectil, uno en el abdomen y otro en la rodilla derecha, mientras que Fernández fue alcanzado en el pecho y el antebrazo. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital de Manco Kapac para recibir atención médica.

En el lugar del hecho se encontraba un vehículo Toyota Caldina, color plomo y placa 2749-YSN, con múltiples impactos de bala. La Policía comenzó la investigación del caso.