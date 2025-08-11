Baldivieso: “Un equipo que quiere ser campeón no puede fallar goles cantados”

El técnico de Always Ready lamentó la derrota 1-0 ante Blooming en Montero y señaló que la falta de eficacia fue determinante. Pese a la caída, destacó el rendimiento de sus jugadores y aseguró que el equipo seguirá luchando por el título.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Always Ready perdió el liderato del torneo Todos Contra Todos tras caer 1-0 frente a Blooming en el estadio Gilberto Parada de Montero, por la fecha 17. El entrenador Julio César Baldivieso fue autocrítico y reconoció que las oportunidades desperdiciadas en ataque marcaron la diferencia en el resultado final.

“No se dio el partido, no se dio el resultado que queríamos. Fallamos muchos goles y un equipo que quiere ser campeón no puede fallar goles cantados. Pero estoy feliz con el rendimiento de mis futbolistas, seguimos bien y nos queda seguir trabajando. Esto es largo”, manifestó el DT del cuadro alteño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Baldivieso consideró que el partido tuvo dos etapas distintas. “Fueron dos tiempos distintos: en el primero Blooming fue superior y en el segundo Always lo fue. Cuando uno falla goles hechos, termina pagándolo caro. Felicitamos a Blooming por la victoria”, declaró el estratega, que ya piensa en el próximo compromiso.

Con esta derrota, Always Ready quedó segundo en la tabla de posiciones con 37 puntos, a tres del líder The Strongest. El conjunto millonario deberá mejorar su puntería en las jornadas restantes si quiere recuperar la cima y mantener viva la ilusión de coronarse campeón.