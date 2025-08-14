Barrios y Moscoso avanzan a semifinales en los Juegos Mundiales de Raquetbol

Los bolivianos demostraron su talento en singles y dobles mixtos en Chengdu, China, y se preparan para disputar nuevas instancias del torneo.





Fuente: eldeber.com.bo

Los raquetbolistas bolivianos Angélica Barrios y Conrrado Moscoso continúan brillando en los Juegos Mundiales que se disputan en Chengdu, China, demostrando su nivel en singles y dobles mixtos. Ambos avanzaron a las semifinales en la modalidad individual y a los cuartos de final en dobles mixtos, consolidando a Bolivia como una de las potencias del deporte en esta disciplina.

Barrios, quien ya hizo historia al ganar la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022, derrotó en cuartos de final a la estadounidense Ros Naomi por 3-1, remontando tras perder el primer set. Los parciales fueron 10-12, 11-9, 11-8 y 11-9, asegurando su lugar entre las cuatro mejores del torneo. En semifinales enfrentará a la mexicana Paola Longoria, considerada una de las mejores de la historia del raquetbol, en un duelo programado para la madrugada de este viernes a las 02.00 HB.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, Moscoso superó al canadiense Coby Iwaasa también por 3-1 (12-10, 8-11, 11-1 y 11-5) y disputará las semifinales contra el mexicano Eduardo Portillo a partir de la 01.00 HB.

Antes de sus partidos individuales, ambos atletas debutaron en dobles mixtos con victoria por 3-0 ante los alemanes Marcel Lunsmann y Angela Grisar (11-8, 11-7 y 11-6). Ahora, la dupla nacional se medirá con los japoneses Kono y Kajino Harumi en los cuartos de final, programados para las 06.00 HB de este viernes.

Con estas actuaciones, Barrios y Moscoso mantienen vivas las esperanzas de sumar nuevas preseas para Bolivia y de dejar su huella en la historia del raquetbol mundial.