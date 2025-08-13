Barrios y Moscoso sellan un debut perfecto en los Juegos Mundiales de Chengdu

Los bolivianos ganaron con autoridad en singles y avanzaron a cuartos de final, donde jugarán este jueves. Antes, debutarán juntos en dobles mixtos frente a Alemania.

Los raquetbolistas bolivianos Angélica Barrios y Conrrado Moscoso tuvieron un estreno impecable en la modalidad de singles de los Juegos Mundiales, que se disputan en Chengdu, China. Ambos sellaron su clasificación a los cuartos de final, donde competirán en la madrugada de este jueves (hora boliviana).

El país cuenta únicamente con estos dos atletas en este evento multidisciplinario, reservado para disciplinas que no forman parte del programa olímpico. Su debut se llevó a cabo en las canchas del Hi-Tech Zone Sports Centre Public Fitness Gymnasium, escenario principal del ráquetbol en esta cita.

Barrios fue la primera en entrar en acción, la medianoche del martes, y no tuvo mayores complicaciones para superar a la irlandesa Aisling Hickey por 3-0, con parciales de 11-9, 11-2 y 11-6. En cuartos se enfrentará a la estadounidense Ros Naomi. El partido está fijado para las 04:00 HB del jueves.

Moscoso, por su parte, jugó a partir de las 04:00 del martes y venció con autoridad al alemán Marcel Lunsmann por 3-0 (11-4, 11-7 y 11-5). Este encuentro se disputará el jueves desde las 07:00 HB.

Antes de esos compromisos en singles, Barrios y Moscoso también debutarán como pareja en dobles mixtos. Se medirán ante los alemanes Lunsmann y Angela Grisar a la medianoche de este miércoles, en busca de avanzar en otra de las modalidades.