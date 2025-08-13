Beni: Internos de Mocoví no reciben prediarios desde hace cuatro meses

El encargado del pabellón “A” de la cárcel de Mocoví, Abraham Aguilera, denunció que los internos no reciben los prediarios desde hace cuatro meses y lamentó el silencio de la Gobernación del Beni que no se manifiesta sobre esta deuda.

Asimismo, dijo que se ha hablado con los proveedores de alimentos quienes indican que solo tienen insumos hasta este 30 dede agosto.

“Si la Gobernación no va a regularizar los pagos el proveedor no va a dar alimentos, porque hasta este 30 de agosto serían cinco meses que estarían adeudando de los prediarios”, detalló.

Aguilera dijo que se tiene que dar solución al problema de los prediarios porque pone en riesgo la vida de los reos que no pueden acceder a alimentos.

Explicó que las visitadoras sociales y el director del penitenciario hacen solicitudes permanentes a la Gobernación y que incluso se quedan por horas para que les atiendan y les den la solución correspondiente.

“Es lamentable este tema de los prediarios porque hasta este 30 de agosto no tendremos qué comer”, recalcó.

Advirtió que los internos están dispuestos a tomar medidas de presión en caso de no ser escuchados por el gobernador, Alejandro Unzueta, incluso no descartan con instalar una huelga de hambre.