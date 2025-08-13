Beni: Presión de asambleístas acelera transferencia de recursos para el funcionamiento del legislativo

Debido a las gestiones y presión constante de las asambleístas Mónica Núñez Vela, Casta Karina Salinas y Bolivia Vaca la Gobernación finalmente transfirió Bs 18 millones asignados por el Tesoro General de la Nación (TGN) correspondiente al 2025 para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD),

Según los asambleístas, la falta de voluntad política del gobernador Alejandro Unzueta mantuvo paralizada por meses la transferencia de recursos indispensables para el funcionamiento de la ALD lo que generó una deuda de dos meses con su personal y afectando gravemente su labor institucional.

La secretaria departamental de Administración y Finanzas, Claudia Vargas, reconoció que los recursos se transfieren de forma porcentual conforme a lo que recibe el gobierno departamental del TGN. Para los asambleístas la demora no tuvo una justificación técnica suficiente, sino que fue consecuencia directa de una administración.

El tema fue abordado en una reunión entre Unzueta, la directiva y el área administrativa del ente legislativo, en la que se buscó una salida a una problemática que, de no haber contado con la presión de las asambleístas, podría haberse extendido por más tiempo afectando la estabilidad de la ALD.

Para muchos, este episodio refleja una gestión marcada por la omisión y la persistencia de las representantes legislativas logró destrabar un presupuesto que nunca debió ser retenido.