Beni: Privados de libertad de Mocoví implementan huertas para su reintegración

La trabajadora social del Régimen Penitenciario de Mocoví, Janet Acosta Conde, informó sobre la implementación de un nuevo proyecto de horticultura dentro del centro penitenciario, con el objetivo de promover la reinserción social positiva de las personas privadas de libertad (PPL) a través del trabajo terapéutico.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

En esta primera etapa, los internos cultivan ají , lechuga, pepino, tomate, zapallo y yuca, cuya cosecha se destinará al consumo propio del penal.

El proyecto también contempla otras especies de hortalizas, fomentando hábitos de trabajo, responsabilidad y autosustentabilidad para un futuro para el consumo de la población Trinitaria.

“Tenemos diferentes especies de horticultura, trabajamos todo el día porque es terapia ocupacional. Pedimos a las autoridades que nos ayuden con tierra y abono”, expresó uno de los privados de libertad.

Acosta destacó que este tipo de actividades no solo aportan a la alimentación del penal, sino que también representan una oportunidad para que los internos desarrollen habilidades productivas que puedan aplicar al recuperar su libertad.

SOLUCIONAN PROBLEMA DE AGUA

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Wilson Ávila, informó que se atendió de manera inmediata la solicitud de abastecimiento de agua para las personas privadas de libertad del penal de Mocoví, luego de que la bomba de agua del recinto presentara falla.

Para garantizar el suministro, se envió un camión cisterna, permitiendo cubrir las necesidades básicas de los internos y del personal de seguridad.

Ávila expresó su agradecimiento a la estación de servicio El Oasis por su buena voluntad y disposición para colaborar.

Señaló que la entrega del agua sufrió una demora debido a la falta de combustible diésel, situación que fue resuelta para concretar el apoyo.

“Trabajamos para responder de forma oportuna ante cualquier emergencia, especialmente cuando se trata de garantizar condiciones mínimas de bienestar”, afirmó Ávila.