‘Billy’ Viscarra tras ovación en Perú: “Estamos con hambre de gloria y hacer historia”

Guillermo Viscarra volvió a ser figura en el equipo de Alianza Lima para el triunfo del cuadro ‘blanquiazul’ ante Universidad Católica de Ecuador (2-0), en el duelo de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

[Foto: RRSS] / El arquero de la selección boliviana es una de las figuras de Alianza Lima en la campaña internacional.

“Nosotros estamos con hambre de gloria, de hacer historia, de no conformarnos con esto, vamos por muy buen camino, hay que mantener los pies sobre la tierra, estamos concentrados en busca de cosas más grandes por la historia de Alianza”, dijo Viscarra tras el final del partido.

