'Billy' Viscarra tras ovación en Perú: "Estamos con hambre de gloria y hacer historia"

El portero boliviano fue la figura de Alianza Lima en el triunfo ante Católica de Ecuador. Tras el partido fue ovacionado por los hinchas peruanos y manifestó que su equipo quiere "hacer historia". 

Fuente: Unitel 

Guillermo Viscarra volvió a ser figura en el equipo de Alianza Lima para el triunfo del cuadro 'blanquiazul' ante Universidad Católica de Ecuador (2-0), en el duelo de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. 

eju.tv [Foto: RRSS] / El arquero de la selección boliviana es una de las figuras de Alianza Lima en la campaña internacional. 

"Nosotros estamos con hambre de gloria, de hacer historia, de no conformarnos con esto, vamos por muy buen camino, hay que mantener los pies sobre la tierra, estamos concentrados en busca de cosas más grandes por la historia de Alianza", dijo Viscarra tras el final del partido. 

El portero boliviano tuvo cinco intervenciones claves para sostener su arco en cero y ayudar a Alianza a conseguir un buen resultado (2-0) en el duelo de ida ante los ecuatorianos en Lima. 

Tras el final del partido, 'Billy' fue ovacionado por los hinchas y los mismos lo eligieron como la figura del compromiso ante Universidad Católica de Ecuador. 

Guillermo Viscarra es una pieza fundamental en la campaña internacional de Alianza Lima en las copas, siendo figura ante Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre.