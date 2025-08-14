Blooming cuestiona decisiones arbitrales tras caer ante Aurora

El equipo cruceño perdió un partido reprogramado de la fecha 14 de la División Profesional, dejando escapar puntos tras un inicio prometedor.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

Blooming sufrió una dura derrota ante Aurora este martes en Cochabamba, en un partido reprogramado de la fecha 14 de la División Profesional, cayendo 4-1. El equipo cruceño empezó controlando el juego, pero los goles en pelota parada y un penal polémico en contra marcaron un quiebre definitivo en el compromiso.

El director técnico Pablo Salinas señaló que “el punto donde se quiebra el partido creo que es cuando los árbitros quieren ser protagonistas”. Para Salinas, las decisiones arbitrales influyeron en el resultado, especialmente un penal que, según revisiones del equipo, debería haber sido sancionado a favor de Blooming. “Mirando las repeticiones, toca en el brazo y después en la pierna, son cosas que no se pueden entender”, expresó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, Moisés Villarroel, capitán del equipo, coincidió en que la derrota se consolidó en el segundo tiempo debido a errores puntuales en jugadas de balón parado. “La derrota es justa porque no hicimos las cosas bien. Ahora hay que levantar cabeza y preparar el próximo partido”, sostuvo.

Salinas también reflexionó sobre la planificación y la presión que genera el arbitraje en cada partido. “Lamentablemente hoy lo vivimos nuevamente. Es cansador, porque todos los partidos vemos lo mismo, y aunque ahora tienen ayuda del VAR, nosotros seguimos siendo los más exhaustivamente revisados”, indicó.

A pesar de la derrota, ambos coincidieron en la necesidad de mirar hacia adelante. Villarroel aseguró que Blooming peleará hasta el final del campeonato, mientras Salinas destacó que el equipo continuará luchando contra todas las adversidades, incluyendo las polémicas arbitrales, de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.