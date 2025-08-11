Blooming denuncia trato desigual en el arbitraje

La academia venció 1-0 a Always Ready en Montero por la fecha 17 del torneo Todos Contra Todos, pero la victoria quedó marcada por las críticas al arbitraje de parte de Pablo Salinas y Sebastián Peña, quienes coincidieron en que el trato hacia el club cruceño es desigual.

Blooming logró un triunfo clave en el estadio Gilberto Parada de Montero al superar 1-0 a Always Ready, en el marco de la fecha 17 del torneo Todos Contra Todos. Sin embargo, el resultado no estuvo exento de polémica, ya que tanto el ayudante de campo Pablo Salinas como el presidente Sebastián Peña cuestionaron el desempeño arbitral.

“A nosotros nos miran con lupa y a los rivales de forma normal. Creo que eso lo venimos viviendo desde que empezó el torneo, venimos batallando con eso”, expresó Salinas en conferencia de prensa, visiblemente molesto por lo que considera un trato desigual hacia el equipo dirigido por Mauricio Soria.

El exdelantero agregó que Always Ready debió quedarse con un hombre menos antes del descanso, refiriéndose a una acción del defensor Alex Rambal. “Tendrían que haberle expulsado antes de que finalice el primer tiempo y el árbitro no lo vio así, pero bueno. Estamos acostumbrados a eso. Vamos a seguir peleando contra todos”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Peña también apuntó contra el arbitraje, aunque valoró la fortaleza mental del plantel. “En algunos partidos se juega con la cancha inclinada, sabíamos lo que podía pasar, pero al final nos llevamos la victoria. Pondero mucho la actitud y el carácter de los jugadores; no se dejaron distraer y estuvieron concentrados hasta el último minuto”, dijo el titular celeste.

Con esta victoria, Blooming llegó a 31 puntos y se mantiene en la pelea por el título, a nueve unidades del líder The Strongest. El club confía en sostener la buena racha, aunque insiste en que se debe mejorar la calidad y equidad del arbitraje en el campeonato.