Blooming descansa y espera estudios médicos de Martín Alaniz

La academia no se entrenará este lunes, mientras espera los resultados de los estudios médicos de Martín Alaniz, quien salió lesionado en el duelo del sábado. El uruguayo podría sufrir un desgarro en el gemelo izquierdo.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

El primer plantel de Blooming descansará este lunes y volverá a los entrenamientos el martes, enfocado en el partido del fin de semana frente a FC Universitario. La principal preocupación en la academia cruceña pasa por la situación del uruguayo Martín Alaniz, que salió lesionado en el empate 1-1 ante Bolívar en Montero.

Alaniz abandonó el campo de juego a los 21 minutos del primer tiempo, siendo reemplazado por César Menacho, autor del único gol celeste en el compromiso. El volante ofensivo será sometido a estudios médicos este lunes antes del mediodía para confirmar la magnitud de la lesión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según se conoció de manera preliminar, el futbolista podría sufrir un desgarro en el gemelo izquierdo. “Creemos que puede ser un desgarro, pero no de mayor gravedad. Seguramente una lesión de 10 a 15 días de baja. Con los estudios tendremos mayor claridad”, explicó a El Deber Sports un alto dirigente del club.

La misma fuente confirmó que el entrenador Mauricio Soria determinó darle al plantel un día libre este lunes, para retomar el trabajo el martes en la sede del club. Blooming se alista para recibir el domingo (15:00) a FC Universitario en Montero, último partido antes de la pausa por la fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas.

En la tabla del torneo todos contra todos de la División Profesional, Blooming se ubica en la cuarta posición con 31 puntos, a nueve del líder The Strongest, lo que mantiene vivas sus aspiraciones de pelear en la parte alta del campeonato.