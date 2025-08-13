Blooming recibe un duro revés en el valle y Aurora gana para descontar

Blooming cayó ante Aurora (4-1) y se complicó en sus aspiraciones de buscar la corona del campeonato Todos contra Todos de la División Profesional. Fue 4-1 para el local, que se hizo fuerte en el estadio Félix Capriles, de la ciudad de Cochabamba.

Los goles para Aurora fueron anotados por Rodrigo Ramallo (39′), Alonso Sánchez (56′) y Sebastián Viviani (76′ y 89′). Blooming se adelantó en el marcador por medio de Martín Alaníz (28′).

En la primera etapa se vio un partido parejo con jugadas de peligro en ambas porterías, pero sobre todo con intenciones de media y larga distancia. El local tuvo en Rodrigo Ramallo y Alan Terrazas como los más incisivos, mientras que la academia cruceña hizo daño Richet Gómez y el uruguayo Alaníz.

Precisamente Alaníz fue el encargado en abrir el marcador a los 28 minutos. El uruguayo se zambulló de cabeza para vencer al meta David Akologo, que nada pudo hacer para evitar la caída de su portería. El charrúa, que marcó tras centro preciso de Moisés Villarroel, no celebró por su pasado en el equipo del pueblo.

Herido en su amor propio, Aurora salió en busca de la igualdad, que la consiguió gracias a Rodrigo Ramallo (39′). La calidad del ofensivo cruceño resolvió por encima del meta Braulio Uraezaña, tras pase en profundidad de Adriel Fernández. Con el 1-1 se fueron al descanso.