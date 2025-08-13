Bolívar le aplica dos golpes a Cienciano y deberá definir la serie en Cusco

El conjunto peruano se plantó bien en la cancha, causó problemas en la última línea, pero la Academia supo convertir en los momentos justos para quedarse con la victoria (2-0).

Bolívar supo aprovechar bien los errores de Cienciano y dio el primer golpe al derrotarlo 2-0 este miércoles en el estadio Hernando Siles, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La llave no está cerrada porque el conjunto peruano es un duro rival. Esa diferencia deberá cuidarla y administrarla en la revancha dentro de una semana en Cusco. Los goles, uno en cada tiempo, fueron convertidos por Martín Cauteruccio a los 20 minutos y Damián Batallini (58’).

Pasó muchas dificultades la Academia en la cancha y ofreció algunas licencias en defensa, que Cienciano no pudo embocarla por esas cosas del fútbol. El celeste quiso llevarse al rival peruano por delante, pero se encontró con un equipo que le puso calma al juego, controló la pelota y la hizo circular. Así tuvo la primera situación clara con una definición de Alejandro Hohberg, que se fue desviada cuando tenía a un compañero mejor ubicado cerca

En otra, Claudio Torrejón sacó un remate de media distancia que Carlos Lampe desvió a tiro de esquina. Cuando más le costaba a Bolívar sentar su juego le cayó del cielo la apertura del marcador.

Fue a los 20 minutos sacando provecho a una mala salida de Maximiliano Amondarain, quien quiso apoyar a un compañero, pero su intento fue interceptado por Patricio Rodríguez y de inmediato habilitó a Martín Cauteruccio,. El goleador se metió entre dos marcadores y definió de derecha ante la débil oposición del arquero Ignacio Barrios.

No cambió el trámite del juego, la visita seguía tranquila y realizando su juego. Encima Bolívar sumó otra dificultad más con las salidas de Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez por lesión antes del final de la primera parte.

En el segundo tiempo, a los 54 minutos, Hohberg protagonizó una corrida, pero perdió en el mano a mano con Lampe. Para fortuna del equipo boliviano la jugada fue anulada por posición adelantada.

A los 58′, Damián Batallini hizo el segundo de cabeza luego de un centro de José Sagredo. Parecía que no había peligro, pero la pelota se le escurrió al golero peruano. De ser un resultado favorable el 1-0 para Cienciano, se le puso cuesta arriba una diferencia de dos goles y se lanzó en busca del descuento.

Pudo llegar la tranquilidad a los 75 minutos en una jugada en la que el golero visitante Barrios tuvo mucho que ver. Un toque de Cauteruccio pegó en el palo. Parecía que el arquero se iba a quedar con el balón, pero otra vez se le escapó y Daniel Cataño no pudo convertir.

Los intentos de Cienciano no prosperaron y Bolívar terminó festejando una victoria que le costó conseguir