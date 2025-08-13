Bolívar quiere hacerse fuerte en casa ante Cienciano en el primer duelo de octavos

Para la Academia es el gran desafío internacional en el año del centenario de su fundación. Ganar y buscar luego una buena diferencia es el objetivo

Jorge Asturizaga Quisbert

Fuente: eldeber.com.bo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Bolívar y Cienciano de Perú comienzan este miércoles (18.00) en el estadio Hernando Siles el primer capítulo de dos rumbo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Es un duelo que se reedita después de 18 años, aquella vez fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El saldo fue a favor del cuadro del vecino país.

En un ida y vuelta hacerse respetar en condición de local es fundamental para la Academia y luego debe tratar de buscar una buena diferencia de goles, que le permita encarar con más tranquilidad el duelo de revancha, dentro de una semana en Cusco.

“Ya tenemos las armas. La idea es ganar, será un partido complicado, pero queremos estar tranquilos para la vuelta en Perú. En lo personal me siento mejor y vengo aportando con goles. Si me toca ser titular hay que dar todo”, señaló Robson Matheus, mediocampista pieza fija en la estructura titular del técnico Flavio Robatto.

Para Bolívar es el gran reto internacional en el año del centenario de su fundación. Dio el salto a este torneo luego de haberse culminado tercero en su grupo de Copa Libertadores de América, después se sacó del camino al chileno Palestino en la serie del playoff para anotarse en esta instancia.

No cuenta esta vez la ventaja de la altitud para la Academia, su ocasional adversario viene desde Cusco, una ciudad de las mismas características geográficas.

Robatto tendrá a disposición a su formación base. La única baja confirmada es la del argentino Ignacio Gariglio, afectado por una lesión que todavía no le permite trabajar con normalidad junto al resto del grupo.

En cambio, los otros refuerzos llegados a mitad de año: Santiago Echeverría, Daniel Cataño y Martín Cauteruccio serán titulares.

El rival

Cienciano está desde el lunes en La Paz, desarrolló dos sesiones de entrenamientos en cancha de The Strongest y afrontará el juego con la idea de llevarse un buen resultado.

“Trabajamos un poco la fase defensiva para enfrentar a un equipo acostumbrado a jugar partidos importantes. Nosotros tenemos nuestras armas para levarnos un buen resultado. Iremos a buscar el arco contrario, para ello hay que trabajar bien las transiciones. Creo que el partido se va a definir en los pequeños detalles”, apuntó el técnico Carlos Decio.

Probables alineaciones

Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Daniel Cataño; Damián Batallini, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez. DT: Flavio Robatto.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortiz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés.

Estadio: Hernando Siles

Hora: 18.00

Árbitro: John Ospina (Col.)

Asistentes: John Gallego y Roberto Padilla (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col).