Bolívar visita a Real Oruro con la misión de no perderle pisada a los líderes

El equipo paceño buscará este sábado recuperarse de su última derrota y seguir en la pelea por el título. Real Oruro estrena técnico interino y tendrá dos bajas sensibles.

Bolívar afronta una visita clave este sábado ante Real Oruro en el estadio Jesús Bermúdez (17:30), por la decimosexta jornada de la Liga de la División Profesional. Los celestes llegan con la necesidad de reivindicarse tras la dura derrota sufrida el pasado fin de semana ante Wilstermann (1-3) por Copa Bolivia.

Ubicados en la cuarta posición con 27 puntos y un partido menos que los líderes Always Ready y The Strongest (34 unidades), los dirigidos por Flavio Robatto están obligados a sumar de a tres para no perder pisada en la lucha por el título, aunque la duda en Leonel Justiniano se mantiene por molestias físicas.

Será la primera vez que Real Oruro y Bolívar se enfrenten por torneos profesionales. El cuadro orureño, que recientemente se quedó sin su entrenador Marcelo Straccia, será dirigido de manera interina por Néstor Colinas.

Los locales no solo buscarán hacer respetar su casa, sino cortar la mala racha tras la derrota ante San Antonio (0-2). Real Oruro se encuentra en la decimotercera posición con 14 unidades, y para este encuentro tendrá dos ausencias importantes: Eduardo Álvarez y Yhon Villegas, ambos suspendidos por expulsión.

La presión está en ambos bandos: Bolívar no puede fallar si quiere seguir en carrera por el campeonato, mientras que Real Oruro necesita un triunfo para salir del fondo y dar una alegría a su hinchada.