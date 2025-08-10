Bolivia agradece a la comunidad internacional por acompañar la celebración del Bicentenario

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este domingo su profundo agradecimiento a las delegaciones de países hermanos, así como a los organismos regionales e internacionales, que acompañaron la celebración del Bicentenario de la independencia de Bolivia el 6 de agosto.

Fuente: ABI

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más profundo agradecimiento a las delegaciones de países hermanos, así como a los organismos regionales e internacionales que el pasado 6 de agosto nos honraron con su presencia en la histórica celebración del Bicentenario de nuestra Independencia”, refiere un comunicado emitido por la Cancillería.

Destacó que este acompañamiento fraterno y solidario reafirma los lazos de amistad, respeto y cooperación que Bolivia cultiva con la comunidad internacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También saludó los “numerosos mensajes de felicitación y las muestras de afecto recibidas, así como por las conmemoraciones realizadas por nuestras representaciones diplomáticas en el exterior en honor a los 200 años de vida independiente de nuestra nación”.

La ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y cuna de la libertad americana, se vistió de gala para conmemorar los 200 años de su independencia.

Un total de 102 representantes diplomáticos, junto con delegados de organismos internacionales, autoridades nacionales, departamentales, organizaciones sociales y sindicales participaron de las ceremonias conmemorativas, en respuesta a la invitación del Gobierno boliviano.

Delegaciones de alrededor de 40 países y organismos internacionales participaron de la jornada conmemorativa, destacando la presencia de naciones hermanas de América Latina, Asia, África, Europa y Oceanía.

En este aniversario, el Estado Plurinacional de Bolivia y su pueblo renovaron, ante el mundo, su firme compromiso de continuar avanzando por la senda de un orden internacional multipolar, fundamentado en el respeto mutuo, la justicia social y una distribución equitativa de la riqueza.

“Seguiremos trabajando, junto a todas las naciones, por la construcción de un futuro común basado en la paz, la integración y el desarrollo compartido de los pueblos del mundo”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.

Rdc/Jfcch/Nj

Fuente: ABI