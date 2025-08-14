Bolivia registra 243 casos de sarampión, salud pide vacunar a los menores

Santa Cruz registra 6 nuevos casos de contagio.

El viceministro de Salud y Vigilancia Epidemiológica, Dr. Max Enríquez, pidió una vez a la población acudir a los centros de salud más cercanos para poder vacunar a los menores de edad, ante los casos de sarampión que continúan en ascenso.

El país reporta 243 contagios, teniendo 6 nuevos casos en el departamento de Santa Cruz, que es el más afectado, con 204 contagios, mientras que el resto del país se mantiene inalterable.

Enríquez indicó que la mayor cantidad de casos que se presentan provienen de las colonias menonitas, lo que representa el 50%, sin embargo, recalcó que estas colonias tienen constante contacto con comerciantes, por lo que representa una gran probabilidad de cadena de contagios.

Por ello, pide a la población no bajar la guardia y acudir a los centros de salud con los menores de edad para que puedan ser vacunados contra el sarampión.