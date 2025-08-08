Bolivia y seis países sudamericanos acuerdan reducir multas de transporte en 50%

La iniciativa, además de buscar una reducción de costos, pretende generar acciones concretas para impulsar el comercio intrarregional

Raúl Domínguez

Fuente: eldeber.com.bo

Bolivia, junto a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, logró un acuerdo significativo para el sector del transporte internacional terrestre. Estos países, miembros del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit), pactaron la reducción del 50% en el monto de las multas por infracciones al convenio, una medida que busca aliviar la carga económica sobre los transportistas que recorren las carreteras sudamericanas.

Según el sitio Portal Portuario, esta decisión, tomada en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), tiene como principal objetivo disminuir los costos transaccionales en el traslado de mercancías y personas, un factor crucial para la competitividad de nuestros exportadores e importadores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La iniciativa, además de buscar una reducción de costos, pretende generar acciones concretas para impulsar el comercio intrarregional y agilizar los trámites en los pasos fronterizos. El nuevo protocolo entrará en vigor 60 días después de que todos los países informen a la Secretaría General de la Aladi el cumplimiento de sus respectivas disposiciones legales internas.

El Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit) es un convenio que regula el transporte carretero de mercancías y personas, y el ferroviario de cargas, entre los países del Cono Sur, considerándolo un servicio de interés público. Esta reducción de multas representa un respiro para los transportistas que frecuentemente se movilizan por la región, aliviando la presión económica y fomentando un comercio más fluido y dinámico.

Con el cambio, los nuevos valores de las penalidades aplicadas al transporte internacional terrestre serán:

Leve: $us 100

Media: $us 500

Grave: $us 1.000

Gravísima: $us 2.000

La propuesta de reducción de las multas se discutía desde 2019 en las reuniones de la Aladi y del Subgrupo de Trabajo nº 5 (SGT-5) del Mercosur. El Consejo Empresarial de Transporte de Cargas por Carretera del Mercosur y Chile (Condesul) y la Asociación Brasileña de Transportadores Internacionales (ABTI) participaron en las negociaciones, defendiendo la adopción de la medida.