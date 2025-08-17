Bolivianos en Europa ya votan en los recintos electorales para elegir al próximo Gobierno

Bolivianos en Europa ya votan en los recintos electorales para elegir al próximo GobiernoCategorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 17/08/2025 Por la diferencia horaria, la jornada electoral en países como España y Alemania, arrancó antes que en Bolivia; mientras que en Japón, inició el sábado [Foto: Embajada de Bolivia en Alemania] / Fuente: Unitel Ciudadanos bolivianos en el extranjero ya iniciaron la votación para elegir a las autoridades que gobernarán nuestro país los próximos cinco años. La jornada electoral en Europa arrancó en horas de la madrugada de este domingo (hora boliviana). eju.tv De acuerdo a los datos que maneja la Embajada de Bolivia en España, la votación inició cerca de las 08:00 de ese país (02:00 en Bolivia). [Foto: Embajada de Bolivia en España] Compatriotas que viven en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga), Valencia e Islas Baleares, son los que ejercen su derecho al voto en ese país europeo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Asimismo, bolivianos que viven en Alemania participan de esta jornada de elecciones, donde el proceso arrancó pasadas las 10:30 de este domingo debido a algunos retrasos en la instalación de la mesa. [Foto: Embajada de Bolivia en Alemania] Sin embargo, pese a los contratiempos, la votación se va desarrollando con normalidad durante estas primeras horas. Una situación similar se registró en Italia, donde los ciudadanos bolivianos acudieron hasta los recintos habilitados para ejercer su voto y así elegir al nuevo presidente, vicepresidente y legisladores nacionales. [Foto: Embajada de Bolivia en Italia] El primer país en arrancar la votación para estas elecciones 2025 fue Japón la cual inició a las 19:00 (hora en Bolivia) de este sábado debido a la diferencia horaria. Según los datos que se manejan desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) más de 369.000 connacionales están habilitados para sufragar en 154 recintos de 22 países En estos países los bolivianos podrán votar: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y el Uruguay.