Bolivianos en Europa ya votan en los recintos electorales para elegir al próximo Gobierno

Ciudadanos bolivianos en el extranjero ya iniciaron la votación para elegir a las autoridades que gobernarán nuestro país los próximos cinco años. La jornada electoral en Europa arrancó en horas de la madrugada de este domingo (hora boliviana). eju.tv



De acuerdo a los datos que maneja la Embajada de Bolivia en España, la votación inició cerca de las 08:00 de ese país (02:00 en Bolivia).

Compatriotas que viven en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga), Valencia e Islas Baleares, son los que ejercen su derecho al voto en ese país europeo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Asimismo, bolivianos que viven en Alemania participan de esta jornada de elecciones, donde el proceso arrancó pasadas las 10:30 de este domingo debido a algunos retrasos en la instalación de la mesa.

Sin embargo, pese a los contratiempos, la votación se va desarrollando con normalidad durante estas primeras horas. Una situación similar se registró en Italia, donde los ciudadanos bolivianos acudieron hasta los recintos habilitados para ejercer su voto y así elegir al nuevo presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.