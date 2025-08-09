Boris Arias y Murkel Dellien son subcampeones del Challenger de Cordenons

El torneo disputado en Italia les sumó 50 puntos en el ranking ATP y un premio económico de 3.000 dólares.

Murkel Dellien y Boris Arias, que por quinta vez hicieron dupla en su trayectoria deportiva, no pudieron afianzar el buen comienzo que tuvieron y se quedaron con el subcampeonato de dobles en el Challenger de Cordenons, en Italia, al perder este sábado en la final con los checos Andrew Paulson y Michael Vrbensky (6-4 y 6-2).

Después de cuatro años los bolivianos jugaron juntos en un torneo profesional y estuvieron cerca de ganar su primer título de challenger como dupla y al mismo tiempo conquistar su segunda corona como equipo luego del M15 de Ibagué, torneo Futures que obtuvieron en 2021.

A lo largo de la semana en las canchas del Complejo Eurosporting el dúo boliviano mostró un gran nivel, e incluso en cuartos de final eliminó a los terceros favoritos: Federico Zeballos y al argentino Mariano Kestelboim (3-6, 6-4 y 11-9).

El partido

Este sábado fue la gran final en la cancha Serena Winnes 1881, donde Dellien y Arias tuvieron un gran arranque al ganar los tres primeros games al hilo y ponerse arriba por 3-0 tras romperle el saque a sus contrincantes una vez.

Sin embargo, a partir del cuarto game todo cambió, pues Paulson y Vrbensky primero les igualaron y luego remontaron el marcador para ganar el primer set con dos quiebres a su favor.

En la segunda cancha el ánimo de los bolivianos no era el mismo y los europeos mostraron un eficaz juego para ser superiores, romper dos veces el saque a sus rivales y ganar el partido, que tuvo una duración de una hora y 18 minutos.

Por ser subcampeones, Dellien y Arias ganaron 50 puntos para el ranking ATP y se embolsaron unos 3.000 dólares.