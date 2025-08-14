Buscan a los progenitores del bebé que fue hallado sin vida y desmembrado en El Alto

Según el informe, el bebé habría fallecido al nacer.

La Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, investiga el hallazgo de un neonato sin vida en la zona Atalaya, calle Santa Catalina, hecho reportado el pasado 12 de agosto por vecinos del lugar.

Según informó el coronel Yoshiro Armendia, director de la Felcc en El Alto, el cuerpo del recién nacido fue encontrado en la vía pública, en posición de cúbito dorsal, con graves lesiones provocadas presuntamente por animales carroñeros o perros callejeros. El neonato presentaba ausencia de ambas extremidades inferiores, parte de los genitales y daños en el tórax y abdomen.

El levantamiento legal del cadáver se realizó con la presencia del Ministerio Público, y posteriormente se practicó la autopsia médico-legal, que determinó como causa probable de muerte el óbito fetal, es decir, que el bebé habría fallecido antes o en el momento del parto.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y ubicar a los progenitores, considerando que el caso podría configurarse como abandono. Armendia lamentó el hecho, calificándolo como “muy triste y preocupante” por las circunstancias en las que fue hallado el menor.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que brinde cualquier información que pueda contribuir a dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del suceso.