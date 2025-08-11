Buscan a otros dos implicados en el asesinato a puñaladas de dos hermanos en Bulo Bulo

Un sujeto fue enviado a la cárcel acusado de apuñalar y causar la muerte de dos personas en el trópico, aún se busca a sus cómplices

Elio Mamani

Fuente: Unitel

Producto de esto, uno de los hermanos, Arturo Quinteros de 44 años, llegó a morir en el lugar de los hechos , mientras que el otro, Donato Quinteros de 48, falleció poco después en un hospital.

De acuerdo a la denuncia, las víctimas fueron atacadas por tres personas con las que tuvieron una disputa, por razones que aún se desconocen , fueron apuñalados varias veces.

La Policía se encuentra tras los rastros de dos sujetos acusados de provocar la muerte de dos hermanos que fueron atacados con armas blancas en el sector del Bulo Bulo , zona del trópico de Cochabamba.

Tras el hecho, uno de los atacantes identificado como Ramón F.Ch., fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y puesto a disposición del Ministerio Público.

[Foto: captura video] / Momento del ataque a dos hermanos

Los familiares exigen justicia para las víctimas, quienes con su muerte dejaron a varios niños en la orfandad.

“Ese hombre ha matado a mis hermanitos, siete huérfanos han dejado a mis hermanos, son pequeños todavía sus hijos”, manifestó una de las familiares.

El aprehendido fue puesto ante un juez cautelar este pasado viernes, donde se determinó enviarlo con detención preventiva por el lapso de seis meses al penal de máxima seguridad de El Abra.

Sin embargo, las investigaciones continúan, ya que se busca dar con el paradero de los otros dos sujetos que estarían involucrados en este crimen y que continúan prófugos.

Se espera conocer un informe sobre los avances de las investigaciones en relación a este hecho en las próximas horas por parte de las autoridades correspondientes.