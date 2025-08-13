Campesinos del Beni piden apoyo urgente ante pérdidas por incendios e inundaciones

La ejecutiva de la Federación de Campesinos del Beni, Katiuska Guzmán, manifestó su profunda preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector agrícola y ganadero del departamento ocasionada luego de las graves pérdidas por incendios forestales e inundaciones en distintas provincias.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Guzmán señaló que estos fenómenos han afectado no solo los cultivos, sino también la economía familiar de cientos de productores, quienes dependen directamente de la tierra para subsistir.

“Necesitamos apoyo y fortalecimiento para el sector campesino, de lo contrario será imposible recuperarnos en el corto plazo”, afirmó.

Las pérdidas registradas también podrían repercutir en la disponibilidad y precios de los alimentos en el mercado local, por lo que Guzmán advirtió que la recuperación del sector campesino es clave para garantizar la seguridad alimentaria del Beni y de Bolivia.

En medio de este panorama, el rector de la universidad UAB, Jesús Égüez, realizó la entrega de 1.500 hijuelos de plátano brasileño a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni.

Esta donación, destinada a los afiliados de la Federación, busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos mediante el fortalecimiento de la producción agrícola.

Guzmán agradeció públicamente este aporte, destacando que acciones como esta demuestran la importancia de la solidaridad y el compromiso con el desarrollo rural.