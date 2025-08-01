Candidato del MAS asegura que el voto nulo del evismo no ganará en el Trópico de Cochabamba

En la actual contienda política, el MAS arcista y el androniquismo también tienen presencia en los mismos dominios de Morales y esperan recibir el apoyo de esos sectores.

Wilfredo Pérez, candidato a legislador del Movimiento Al Socialismo en el Trópico de Cochabamba, aseguró que el evismo no ganará en el Chapare con el voto nulo porque su estructura está debilitada; sin embargo, admitió que el apoyo podría alcanzar entre un 30% y 40%.

“El voto nulo, difícil. No creo que voten así, llegarán por lo menos al 30 o 40%, eso sí, estoy por seguro”, dijo Pérez a Fides Cochabamba.

Tras no lograr su participación en estas elecciones generales, Evo Morales emprendió una campaña por el voto nulo para mostrar su fuerza en regiones donde tradicionalmente recibía mucha aceptación.

En la actual contienda política, el MAS arcista y el androniquismo también tienen presencia en los mismos dominios de Morales y esperan recibir el apoyo de esos sectores.

El candidato del MAS indicó que se han visto muy poca gente en las casas de campaña del evismo en el Trópico, pero no descarta alguna participación de la gente porque se continúa empleando métodos de coerción, como las multas.

“Ha perdido en diferentes municipios, pero el único control que tienen es mediante sus ejecutivos direccionados”, enfatizó Pérez.

Fuente: ANF