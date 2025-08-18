Capturan al menos a una docena de personas y las acusan de atacar viviendas en Warnes

Fuente: Unitel

Policías de unidades especializadas se dirigieron hacia la zona de Clara Chuchio en Satélite Norte, Warnes, zona norte de Santa Cruz, ante la denuncia de que un grupo de aproximadamente 50 personas llegaron en motocicletas y atacaron viviendas sociales del lugar.

La Policía llegó al lugar y arrestó al menos una decena de personas que supuestamente estaban participando en estos hechos. Según el informe, en su mayoría son extranjeros, de nacionalidad colombiana.

Se conoce que este de grupo de personas atacó con piedras y diferentes objetos las viviendas que están abandonadas y que algunas están ocupadas por familias.

Los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a la Policía y al momento que llegaron las fuerzas del orden, las personas huyeron en su mayoría en sus motocicletas.

Las personas arrestadas fueron llevadas a dependencias de la Fuerza Especial que Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Warnes.