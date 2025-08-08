Caravana celeste: Blooming moviliza a su hinchada para un duelo de alto voltaje

Blooming prepara una gran caravana para acompañar al equipo este domingo en el duelo clave ante Always Ready en Montero, con el objetivo de mantener su invicto como local y recortar distancia con el líder.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La dirigencia de Blooming ultima detalles para lo que promete ser una verdadera fiesta celeste este domingo, cuando la Academia reciba a Always Ready en el estadio Gilberto Parada de Montero, desde las 17:15, por la fecha 17 del torneo Todos contra Todos de la División Profesional.

El equipo cruceño llega motivado y en buen momento. Actualmente ocupa la cuarta posición con 28 puntos y buscará acortar distancia con el líder Always Ready, que comparte la cima con The Strongest con 37 unidades. Blooming tiene además un partido pendiente, lo que le da una oportunidad extra para acercarse a la punta.

Bajo la conducción de Mauricio Soria, Blooming atraviesa un presente positivo y mantiene su invicto como local en Montero: siete victorias y un empate. Para seguir por esa senda, la dirigencia quiere que el hincha juegue un papel determinante con su aliento desde el primer minuto.

“Se está convocando a todos los socios e hinchas a salir en caravana el domingo. El punto de concentración y partida será la sede del club, en la avenida Beni y octavo anillo, desde donde saldrán en diferentes medios de transporte, tanto privados como los que pondrá el club a disposición”, explicó un dirigente celeste.

El operativo incluye 30 micros dispuestos por la institución y su patrocinador principal. “El Directorio puso 15 micros y nuestro sponsor sumó otros 15. Serán para socios que los soliciten y para todos los hinchas que quieran ir”, añadieron.

A esta caravana oficial se suma la barra Los Chiflados, que dispondrá de una cantidad similar de micros, además de vehículos particulares y motocicletas. Se espera que el Gilberto Parada presente un lleno total para alentar a la Academia en este duelo clave de la temporada.